У Дрогобичі рятувальники звільнили чоловіка, що проштрикнув ногу на паркані

У п’ятницю, 18 серпня, о 18:59 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в м. Дрогобич по вул. Братів Кицилів, 32 чоловік 1990 року народження перелазячи металевий паркан пошкодив ногу та не може самостійно звільниться з нього. До місця виклику негайно виїхало пожежно-рятувальне відділення 5 ДПРЧ м. Дрогобич. По прибуттю до місця виклику рятувальники побачили що чоловік проштрикнув ногу металевими конструкціями паркану, зачепився та звисає головою донизу. За допомогою бензоріза проведено демонтаж частини паркану, звільнено потерпілого та передано працівникам швидкої медичної допомоги. Причини та обставини події наразі встановлюються.

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