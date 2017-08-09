У Дрогобичі шахрай видурив у пенсіонерки майже 8400 гривень

By  | 08.08.2017 | Filed under: Новини

В Дрогобицький відділ поліції звернулася за допомогою 79-річна місцева мешканка. За словами пенсіонерки, у січні до неї зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником оздоровчого комплексу і повідомила, що їй виділено путівку у їх заклад. Коли жінка сказала, що поїхати на відпочинок не може, зловмисник заявив, що тоді вона має відшкодувати збитки, заподіяні відмовою. І легковірна пенсіонерка протягом півроку перераховувала «компенсацію» на мобільний телефон афериста. Загальна сума збитків склала близько 8400 гривень.

Наразі працівники поліції встановлюють обставини події та особу шахрая. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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