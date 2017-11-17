У Дрогобичі школярка отруїлася алкоголем

By  | 20.11.2017 | Filed under: Новини

В Дрогобицький відділ поліції 19 листопада надійшло повідомлення з міської лікарні про те, що до них доставлена 14-річна мешканка району. Медики діагностували у неї алкогольне отруєння. Працівники ювенальної превенції встановлюють де і за яких обставин неповнолітня вживала спиртні напої.

Батьки дівчини притягнуті до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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