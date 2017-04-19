У Дрогобичі стартували V Дні Австрії

Як інформує прес-служба Дрогобицької РДА, сьогодні, 24 квітня, у Львівському академічному обласному музично-драматичному театрі ім. Ю. Дрогобича відбулася церемонія відкриття V Днів Австрії в Дрогобичі.

Уже вп’яте Дрогобич стає місцем зустрічі дипломатів, науковців, письменників і діячів культури з Австрії, України та інших східно- та західноєвропейських країн. Починаючи з 2011 року, Дні Австрії утвердили себе як знаковий і широкомасштабний культурний форум.

У церемонії відкриття V Днів Австрії в Дрогобичі взяли участь міський голова Дрогобича Т. Кучма, директор департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської ОДА П. Лі, голова Львівської обласної ради О. Ганущин, Почесний консул Австрії у Чернівцях С. Осадчук, екс-віце-канцлер і федеральний міністр науки і освіти Австрії Е. Бусек, посол, керівник департаменту культурної політики при Федеральному міністерстві Європи, інтеграції та закордонних справ Австрії Т. Інджайн, представники федерального уряду Штирії, та міського голови м. Грац.

Цьогорічні Дні Австрії в Дрогобичі присвячені федеральній землі Штирія з її природними багатствами та культурними надбаннями. У той же час, і Галичина буде представлена як територія багатовікової спільної історії з багатогранною культурною спадщиною, які об’єднують нас на шляху до спільного європейського дому.

Трускавецький вісник

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