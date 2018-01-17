У Дрогобичі та районі замерзло троє людей

By  | 17.01.2018 | Filed under: Новини

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 15 січня в с. Опака Дрогобицького району зранку на вулиці без ознак життя виявлено тіло місцевого жителя, 1992 року народження. Попередня причина смерті – переохолодження.

В той же день в с. Рихтичі Дрогобицького району на вулиці також виявили тіло місцевого жителя, 1957 року народження, без ознак насильницької смерті. Ймовірна причина смерті – теж переохолодження.

Третьою жертвою морозів, які в нашому регіоні сягнули позначки мінус 17 градусів за Цельсієм, став дрогобичанин. У Дрогобичі о 13.45 на вул. В.Великого виявлено тіло невстановленої особи жіночої статі, без ознак насильницької смерті. Ймовірна причина смерті – переохолодження.

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