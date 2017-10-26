У Дрогобичі та Стебнику зростає кількість нападів тварин на людей

У Дрогобич і Стебнику зростає кількість покусів, особливо невідомими тваринами.

Про це повідомив власкор IA ZIK з посиланням на завідувачку відділення організації епідеміологічних досліджень Дрогобицького ММВ ДУ «ЛОЛЦ МОЗ України» Л. Янківську.

За її словами, у цьому році у м. Дрогобич і Стебник вже зареєстровано 61 покус проти 59 у 2016 році, із них невідомими тваринами – 24. А в м. Трускавець – 19 покусів, із них невідомими тваринами – 7, що також викликає насторогу.

Епізоотичний стан в області та на Україні залишається вкрай напруженим, – каже Л. Янківська. – Головним джерелом та резервуаром збудника сказу у дикій природі залишається червона лисиця. Цього року виявлено 6 лисиць хворих на сказ, що складає 60% від загальної кількості лабораторно підтверджених випадків сказу. Серед домашніх тварин сказ виявлено у 3 собак та безпритульного кота.

Враховуючи чисельність дрібних ссавців, сезонні ризики лисячих епізоотій, перевищення щільності популяцій лисиць є постійний ризик виникнення осередків сказу.

Сказ – гостре інфекційне захворювання, яке передається від хворих тварин людям шляхом покусів, пошкрябин чи ослинення. Хворіють на сказ всі теплокровні тварини. Найбільшу небезпеку представляють лисиці, коти, собаки, вовки, які хворіють, як в буйній так і паралітичній формі, а також в розповсюдженні вірусу сказу приймають участь кровососні та гризуни. Віруси летючих мишей також можуть викликати в людини смертельне захворювання.

Незвичайна чи агресивна поведінка тварин, як домашніх, так і хижих, майже завжди ознака хвороби.

В Дрогобичі надзвичайно велика кількість безпритульних тварин в дворах будинків, на території дитячих закладів, шкіл, біля магазинів, на автозаправочних станціях. Викликає занепокоєння відсутність настороженості у громадян, особливо дітей, при поводженні з ними, – зауважила Л. Янківська. – Часто можна бачити, що діти годують та граються з безпритульними тваринами, дорослі також намагаються надавати їм допомогу, лікують хворих тварин, годують їх, при цьому отримують покуси, що в окремих випадках можуть коштувати їм життя.

ЗІК

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