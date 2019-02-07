У Дрогобичі та Трускавці відбудуться зустрічі з Юлією Тимошенко

By  | 08.02.2019 | Filed under: Новини

Кандидат на посаду Президента України Юлія Володимирівна Тимошенко розпочала великий передвиборчий тур Україною. Про це інформує прес-служба центрального офісу партії «Батьківщина». В рідному Дніпрі у вівторок, 5 лютого, Юлія Тимошенко зібрала велелюдний мітинг, на який прийшло понад 15 тисяч людей.

Наступного тижня лідерка партії «Батьківщини» відвідає ряд міст Львівщини, зокрема Дрогобич, Трускавець та Самбір. Як інформує наше власне джерело, на понеділок, 11 лютого, заплановане віче за участю Юлії Володимирівни в Дрогобичі (площа біля пам’ятника Тараса Шевченка). Віче розпочнеться о 12.00.

В цей же день Юлія Тимошенко побуває у Трускавці, де, зокрема, проведе зустріч з медиками. Година та місце зустрічі уточнюються.

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