У Дрогобичі у сквері Героїв Небесної сотні вже немає стендів із портретами загиблих учасників Революції гідності

Сьогодні, 6 червня, на нараді в дрогобицькій Ратуші громадська активістка Віра Байса, аналізуючи відкриття скверу Героїв Небесної сотні і пам’ятного знаку, відзначила експоновані портрети загиблих учасників Революції Гідності. Їх очі ніби промовляли до учасників дійства, запитували, чи втілюють ідеали, за які заплачено життям.

На жаль, недовго портрети Героїв перебували в сквері. На сьогодні стендів із зображеннями не стало.

«Таке відчуття, що із скверу вийняли душу», – відзначають дрогобичани, які ще до його відкриття його сходилися на думці, що в сквері мають бути портрети реальних героїв, – повідомив власкор IA ZIK.

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