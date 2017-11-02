У Дрогобичі в автопригоді постраждав пішохід

By  | 03.11.2017 | Filed under: Новини

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 2 листопада о 18.40 на вулиці Трускавецькій у місті .

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «ГАЗ», 25-річний мешканець Дрогобича, скоїв наїзд на пішохода, 50-річного місцевого жителя, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Чоловіка госпіталізовано з діагнозом: «закритий перелом правої стегнової кістки».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Львівської області

Також читайте

Tags: ,

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Контролер якості “DTR VMS POLAND”
    02.11.2017 | 13:56

    Фірма “Human & Hunt­er”, для одного із наших Клієнтів – постачальника металевих та гумових деталей найвищого гатунку, оголошує набір на вакансію: Контролер якості “DTR VMS POLAND” Місце роботи: Ченстохова (Польща) (Виробництво металево-гумових деталів до автомобіля) Посадові обов’язки: • діяльність, пов’язана з належним виконанням контролі якості готового виробу відповідно до технології фірми; • обслуговування виробничої лінії, [...]

  • №77544 Високооплачувана офіційна робота в польщі.
    02.11.2017 | 12:04

    Офіційна робота в Польщі, зарплата від 9 злотих за годину і більше, житло надається безкоштовно, а подекуди і харчування, за такими вакансіями: столярі, швеї, зварники, фрезервувальники, а також в теплицях, в готелях, в пансіонатах, на заводах,на меблевих фабриках, супермаркетах, магазинах, гуртовнях, столярнях, мясокомбінатах, дорожніх роботах, по догляду, фермерських господарствах, на будівницстві та в лісі. А [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви