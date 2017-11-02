У Дрогобичі в автопригоді постраждав пішохід

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 2 листопада о 18.40 на вулиці Трускавецькій у місті Дрогобич.
Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «ГАЗ», 25-річний мешканець Дрогобича, скоїв наїзд на пішохода, 50-річного місцевого жителя, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Чоловіка госпіталізовано з діагнозом: «закритий перелом правої стегнової кістки».
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Відділ комунікації поліції Львівської області
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