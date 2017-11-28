У Дрогобичі в ДЮСШ сталася надзвичайна ситуація

By  | 29.11.2017 | Filed under: Новини

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 28 листопада близько 19.30 у Дрогобичі на вул. Сахарова в підвальному приміщенні ДЮСШ (хлораторній) працівник басейну помилково вилив в 200-літрову бочку з гіпохлоритом натрію, яка використовувалась для хлорування басейну, 8 літрів 4,8% розчину соляної кислоти. Після того даний працівник перекрив доступ розчину в басейн і почав зливати розчин з бочки у дренажну систему, в результаті чого в хлораторній виник різкий запах. Викликане працівником пожежно-рятувальне відділення винесло бочку. на відстань 70 м від будівлі та нейтралізувало забруднення водою в кількості 2,5 тонни – здійснено промивку обладнання, підлоги та дренажної системи приміщення. Загрози населенню та навколишнього середовища немає.

Також читайте

Tags: ,

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Мусліма Магомаєва вшанують концертом у Трускавці
    28.11.2017 | 18:53

    У четвер, 30 листопада, у Трускавці пройде концерт телеведучої «Нового каналу», акторки та співачки Наталії Кудряшової і Народного артиста України, Голови Азербайджанського культурного центру ім. Мусліма Магомаєва Гурбана Аббасова. Концерт приурочено до 75-ліття від дня народження видатного оперного співака та композитора Мусліма Магомаєва. Лунатимуть пісні з репертуару Мусліма Магомаєва, хіти з мюзиклів, також в програмі [...]

  • Запрошуємо на презентації книг Галини Пагутяк та Макса Кідрука
    28.11.2017 | 11:46

    Також читайтеМусліма Магомаєва вшанують концертом у Трускавці (0)Запрошуємо на роботу (0)У Трускавці поговорять про Майдан (0)Оголошення для батьків (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви