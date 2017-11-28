У Дрогобичі в ДЮСШ сталася надзвичайна ситуація

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 28 листопада близько 19.30 у Дрогобичі на вул. Сахарова в підвальному приміщенні ДЮСШ (хлораторній) працівник басейну помилково вилив в 200-літрову бочку з гіпохлоритом натрію, яка використовувалась для хлорування басейну, 8 літрів 4,8% розчину соляної кислоти. Після того даний працівник перекрив доступ розчину в басейн і почав зливати розчин з бочки у дренажну систему, в результаті чого в хлораторній виник різкий запах. Викликане працівником пожежно-рятувальне відділення винесло бочку. на відстань 70 м від будівлі та нейтралізувало забруднення водою в кількості 2,5 тонни – здійснено промивку обладнання, підлоги та дренажної системи приміщення. Загрози населенню та навколишнього середовища немає.

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