У Дрогобичі відбудеться презентація поетичної збірки «Бути людиною»

У вівторок, 22 травня, в Дрогобичі в центральній бібліотеці ім. В. Чорновола відбудеться презентація поетичної збірки молодої талановитої поетеси Галини Британ «Бути людиною». «Це красива, глибока, тремтлива і щира поезія», – характеризує вірші молодої поетеси керівник відділу «Тюрма на Стрийській» музею «Дрогобиччина», знана волонтерка Марія Головкевич.
Подію організовують музей «Дрогобиччина» та бібліотека ім. В. Чорновола. Початок презентації поетичної збірки Галини Британ – о 16.00.
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