У Дрогобичі відбудеться презентація поетичної збірки «Бути людиною»

By  | 21.05.2018 | Filed under: Новини

У вівторок, 22 травня, в Дрогобичі в центральній бібліотеці ім. В. Чорновола відбудеться презентація поетичної збірки молодої талановитої поетеси Галини Британ «Бути людиною». «Це красива, глибока, тремтлива і щира », – характеризує вірші молодої поетеси керівник відділу «Тюрма на Стрийській» музею «Дрогобиччина», знана волонтерка Марія Головкевич.

Подію організовують музей «Дрогобиччина» та бібліотека ім. В. Чорновола. Початок презентації поетичної збірки Галини Британ – о 16.00.

Також читайте

Tags: ,

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • №83462 Интересная работа, ежедневная оплата!
    16.05.2018 | 11:26

    Интересная работа, ежедневная зарплата! Вы работаете дома! Полностью честно и прозрачно; Доступно для всех – неважно кто вы и какой у вас опыт работы в интернете! Вы будете зарабатывать: свыше четырёх тысяч рублей в день! Сложность: Несложно! Оплата: – уже на следующий деньги у вас на счету! Ознакомтесь с условиями у нас на сайте. > [...]

  • №83461 Срочно требуются. Обработка заказов на дому.
    15.05.2018 | 18:14

    Предлагаем Вам работу без вложений, на системе автоматического приёма и обработки заказов. Мы предоставляем: - Наш лицезионный софт. - документы со всей необходимой доп. информацией. - постоянная техническая поддержка. Оплата от 5500 в день. Выплаты ежедневно. Более подробная информация на нашем сайте >> www.zakaz.exrabota.ru << Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви