У Дрогобичі відбудеться відкриття виставки живопису від Спілки художників Трускавця

URBAN бібліотека м. Трускавця запрошує на роботу молоду людину на посаду бібліотекаря читального залу. Вимоги до претендентів: - вища освіта; - постійне місце проживання в м. Трускавець; - впевнений користувач ПК та Інтернету; - бажання навчатися і розвиватися. Умови роботи найкращі серед бюджетних установ міста. Графік роботи: щодня з 10.00 до 19.00, в суботу з [...]