У Дрогобичі відбулась Урочиста академія, присвячена 125-річчю від дня народження Патріярха Йосифа Сліпого

У неділю, 19 листопада, в Народному домі імені Івана Франка м.Дрогобича відбулася Урочиста академія, присвячена 125-річчю від дня народження Патріярха Йосифа Сліпого.

Духовне слово про життєвий шлях Ісповідника віри та Патріарха Йосифа Сліпого виголосив Преосвященний Владика Ярослав (Приріз), єпископ Самбірсько-Дрогобицький. Мистецьку програму виконали солісти, хор та камерний оркестр Лауреата національної премії України імені Тараса Шевченка, Заслужена академічна капела України «Трембіта». Диригент – Заслужений діяч мистецтв України Миколи Кулика. Слово про життя та служіння майстерно виголосила Заслужений працівник культури України Марія Христинич.

Протягом Урочистої академії прозвучали два нові музичні твори Мирослава Волинського: “Заповіт” на тексти Патріярха Йосифа Сліпого у поетичному переспіві Анни Волинської, а також “Не покидав Тебе я, Україно” на слова Галини Архитко. Усім присутнім на Урочистій академії було подаровано “Заповіт” Блаженнішого Патріарха Йосифа Сліпого, підготовлений Релігійним Товариство “Свята Софія” для українців католиків (Рим).

Запрошені на Урочисту академію мали можливість ознайомитися з експозицією “Патріарх Йосиф Сліпий: Бути собою!” підготовлену Інститутом Історії Церкви УКУ з нагоди 125-ліття від дня народження відомого церковного діяча та видатного сина українського народу. Організаторами Мистецької програми виступили Самбірсько-Дрогобицька єпархія УГКЦ, Дрогобицький деканат, Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради, Релігійне Товариство українців католиків “Свята Софія” (США) та Фундація “Андрей”. Автор проекту та втілення – Михайло Перун. Організатор – митр.прот. Тарас Гарасимчук. У переповненому залі Народного дому імені Івана Франка вшанувати 125-ту річницю від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого прийшло духовенство, семінаристи, місцева влада, інтелігенція та численні миряни.

Прес-служба Фундації «Андрей», прес-служба СДЄ УГКЦ

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