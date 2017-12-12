У Дрогобичі відбувся Міжнародний фестиваль джазової музики «Jazz Bez»

Вже вдруге наше місто приймало у себе безмежну кількість джазових музикантів – зірок світового джазу, котрі в рамках транскордонного джазового марафону цьогоріч виступали і у Дрогобичі. Можна сказати, що цьогорічний «Jazz Bez» – це найкраще, що трапилось із Дрогобичем протягом його музичних років. По суті, уся публіка, котра відвідувала фестиваль усі чотири дні, була до неймовірності вражена легендарними та відомими виконавцям, а ще музикою, котру, мабуть, чи не вперше чула наживо.

Фестиваль джазу сміливо показав, що Дрогобич прагне більш якісної та альтернативної музики. Окрім того, з народженням цієї музичної традиції наше місто відтепер претендуватиме на звання культурної столиці 2024, а це доволі серйозний та відповідальний крок для усіх мешканців міста. Втім, як сказав сам організатор фестивалю «Jazz Bez» у Дрогобичі, співзасновник радіо «Котермак» Олександр Максимов: «Дрогобич нарешті почув правильну музику – джаз! Я хотів цього усе життя. І от таки ця ідея вже два роки успішно реалізовується у реальність».

Варто зазначити, що саме цьогорічний «Jazz Bez» був ще масштабнішим та феноменальнішим, викликавши фурор в цілому місті, оскільки концерти відбувались цілих чотири дні, тоді як минулого року – лише один день. Виконавці, котрі виступали на сцені нашого академічного театру, також були вражені теплотою та вдячністю публіки, відмінною організацією фестивалю та чудовою акустикою у залі, що не менш важливо для якості такого грандіозного музичного дійства.

Елек Іштван – один із джазменів Угорщини, засновник гурту Eles Istvan Quartet feat. Kriszta Pocsai – захоплено зізнався: «Тут у вас прекрасні люди, котрі вміють слухати, бути вдячними за музику та аплодувати музикантам. Такого навіть не у всіх містах ми могли відчувати»

Звісно, кожен день фестивалю викликав несамовиті емоції у глядачів, котрі після завершення гуртів завзято кричали «Браво!» та «На біс!». Варто зазначити, що безмежний запал та магію у залу спричинив легендарний джазовий бенд Ark Ovrutski New York Quartet feat. Myron Walden (USA). Власне Майрон Уолден є володарем премії «Grammy», саксофоністом світового рівня, котрий змушував публіку справді захоплюватись його грою.

У рамках міжнародного фестивалю джазової музики протягом чотирьох днів виступали такі гурти та музиканти як Jazz Quartet Show Boat (Україна), Jochen Rueckert Quartet feat. Mark Turner (USA-DEU) (Америка-Німеччина), Львівська Школа Джазу та Сучасної Музики (Україна, Львів), Debbie Cameron Project (Україна, Данія, Польща), Michał Martyniuk Trio feat. Jakub Skowroński (Польща), Ark Ovrutski New York Quartet feat. Myron Walden (Америка), Elek Istvan Quartet feat. Kriszta Pocsai (Угорщина), Mark Tokar Group (Україна, Польща, Америка)

Організатором Міжнародного фестивалю «Jazz Bez» у Дрогобичі є Олександр Максимов – співзасновник радіо «Котермак», митець. Ведучою фестивалю вже вдруге стала Єва Райська.

Єва Райська, фото Ірини Мутки

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