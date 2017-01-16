19 січня у Дрогобичі відкрили реконструйований плавальний басейн місцевої дитячо-юнацької спортивної школи імені Івана Боберського. Про це інформують прес-служби Львівської ОДА та Львівської облради. Участь у заході взяли голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, громадськість, викладачі. Чин освячення басейну здійснив Владика Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ Ярослав Приріз.

- Для мене дуже важливо, що ми сьогодні продемонстрували людям успіхи, бо їм зараз дуже складно, є багато проблем, – зауважив у вітальному слові Олег Синютка. – Але коли ми відкриваємо нові школи, нові садочки, нові басейни та ремонтуємо дороги, то це відроджує віру людей у нашу державу і в наше майбутнє”.

Голова ЛОДА також висловив упевненість, що вихованців цієї школи у недалекому майбутньому ми побачимо на найвищих п’єдесталах чемпіонатів Світу і Європи. “Відкриття цього чудового басейну – це запорука того, що наші діточки будуть рости здоровими і матимуть ті земні радощі, які обов’язково повинні відчути”, – резюмував Олег Синютка.

- Подібні об’єкти – це в першу чергу здоров’я наших дітей, це можливість відірвати їх від комп’ютерів та гаджетів, – зазначив Олександр Ганущин. – Я дуже тішуся, що вдалося втілити в життя такий важливий задум. Басейни, спортивні та тренажерні майданчики – це перші кроки для фізичної підготовки наших дітей та розвиток спорту на Львівщині.

В свою чергу депутат Львівської обласної ради від Дрогобича Андрій Ковч наголосив, що значним поштовхом для завершення реконструкції спортивної споруди стало те, що вдалося залучити кошти ДФРР та Державного бюджету. «Фактично за 4 місяці нам вдалося запустити басейн, де матимуть змогу займатися спортом як і місцеві дітки, так і з інших районів Львівщини», – зауважив Андрій Ковч.

Цього дня ветерани спорту Дрогобиччини, юні спортсмени, громадськість краю стали свідками насиченої програми відкриття – показових виступів вихованців відділення плавання ДЮСШ, візуалізації здобутків вихованців ДЮСШ ім. Івана Боберського та презентації процесу реставрації споруди.

Слід зазначити, що на реконструкцію басейну та допоміжних приміщень ДЮСШ у 2016 році освоєно 9 млн 900 тис грн, у тому числі кошти ДФРР – 1 млн 687 тис грн, субвенція з держбюджету – 7 млн 805 тис грн, кошти місцевого бюджету – 408 тис грн. Плавальний басейн має 6 доріжок, його довжина – 25 м, а ширина – 14 м.

За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у фізичне виховання дітей та молоді Львівщини оголошено Подяку голови ЛОДА трудовому колективу Дрогобицької дитячо-юнацької спортивної школи імені Івана Боберського. Крім того, годинником “Від голови облдержадміністрації” нагороджено інструктора-методиста ДЮСШ Олександра Голуба.

Додамо, що в Дрогобицькій дитячо-юнацькій спортивній школі імені Івана Боберського у 9 відділеннях різних видів спорту займається близько 1000 дітей і працює 36 тренерів.

Трускавецький вісник

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