У Дрогобичі відкрито меморіальну таблицю ректорові педуніверситету Валерієві Скотному

20 квітня у Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. І Франка відбулась конференція, присвячена 70-літтю від дня народження колишнього ректора цього закладу, професора. Валерія Скотного, який відійшов до вічності 5 листопада 2011 року. Про це інформує прес-служба Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ.

Перед початком конференції владика Ярослав Приріз, єпископ Самбірсько-Дрогобицький, відкрив пам’ятну дошку проф. Валерію Скотному, встановлену в головному корпусі університету на вул. І. Франка.

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