У Дрогобичі відкриють «Вікно життя»

В Дрогобичі відбудеться офіційне відкриття «Вікна життя». Захід відбуватиметься за адресою вул. А. Шептицького, 7 (біля Дрогобицького пологового будинку), інформує представниця ГО «Рух за життя» Ольга Табачна. Початок заходу – о 14.00.

Основна мета створення «Вікна життя» – звести до мінімуму кількість жахливих випадків, коли матері позбавляють життя своїх новонароджених дітей або залишають їх на вокзалах, смітниках, у парках, де немає шансів вижити. Інколи жінка приховує свою вагітність, не стає на облік, народжує дитину не в пологовому будинку, і в розпачі здатна на страшний крок. Але вихід є! Врятувати дитину може «Вікно життя».

Крім цього, «Вікно життя» є знаком, символом, який звертає увагу на цінність життя і стимулює нас до того, щоб ми робили щось заради життя, бо кожна дитина, кожне життя є від Бога.

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