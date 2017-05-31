У Дрогобичі внаслідок автопригоди жінка потрапила у лікарню

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 31 травня близько 18.00 на вулиці Володимира Великого у місті Дрогобич.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Нісан Альмера», 27-річний львів’янин, виїхав на праве узбіччя, де скоїв наїзд на пішохода, 45-річну місцеву мешканку. Внаслідок наїзду жінку доставлено у міську лікарню з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, забій правого колінного суглобу». Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Відділ комунікації поліції Львівської області
Останні коментарі