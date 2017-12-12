У Дрогобичі внаслідок автозіткнення травмовано троє осіб, в тому числі восьмирічна дитина

Дорожньо-транспортна пригода сталась 12 грудня близько 17.00 по вулиці Грушевського у місті Дрогобич. Зіткнулись автомобілі ВАЗ-2107, яким керував 25-річний мешканець одного з сіл району та «БМВ», за кермом якого перебував 22-річний мешканець Дрогобича. Внаслідок ДТП травмовані пасажири «Жигулів» – 30-річна мешканка Дрогобича, у якої лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, забої та гематоми, 21-річна мешканка одного з сіл району, якій поставили діагноз «політравма, закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку» та 8-річна дівчинка, у якої лікарі виявили забої. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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