У Дрогобичі внаслідок ДТП загинув водій

By  | 07.06.2017 | Filed under: Новини

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 6 червня о 15.20 на вулиці Трускавецькій у місті Дрогобич.

Як попередньо встановили правоохоронці, автомобіль «Опель Аскона» через технічну несправність зупинився посеред дороги. Водій, 59-річний мешканець міста Борислав, вийшов з транспортного засобу та підійшов до багажника. В цей час 28-річний місцевий мешканець керуючи автомобілем «Фольксваген Пасат», скоїв наїзд на водія «Опеля» та зіткнувся з його легковиком. Від отриманих травм водій «Опеля» помер у лікарні.

Зі слів водія «Фольксвагена», чоловіка та автомобіль він не побачив через рясний дощ.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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Новини Трускавця та регіону

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