У Дрогобичі внаслідок наїзду «Фольксвагена» травмований пішохід

Дорожньо-транспортна пригода сталась 25 лютого близько 13.30 на вулиці Грушевського у місті Дрогобич.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Гольф», 28-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на пішохода, 40-річного мешканця одного з сіл району. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, зокрема перелом гомілки та був госпіталізований.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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