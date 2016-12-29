У Дрогобичі внаслідок пожежі ледь не згорів автомобіль

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 5 січня о 16.40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Дрогобич по вул. Самбірська, в автомобілі “Renault Sandero”. На місце події було негайно направлено пожежно-рятувальне відділення ДПРЧ-5 м. Дрогобич. Завдяки оперативним та кваліфікованим діям вогнеборців автомобіль врятували від знищення вогнем. Пожежу локалізовано о 16.46 і повністю ліквідовано о 16.47. Вогнем знищено моторний відсік. Причина виникнення займання встановлюється. Постраждалих на місці події немає.
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