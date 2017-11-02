У Дрогобичі водій “Фольксвагена” травмував школярку

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 2 листопада о 16.20 на вулиці Лесі Українки у місті Дрогобич.
Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Фольксваген Гольф», 29-річний мешканець Дрогобича, скоїв наїзд на пішохода, 11-річну місцеву мешканку.
Дівчинка отримала тілесні ушкодження – «закрита черепно-мозкова травма, перелом лівої плечової кістки».
Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.
Відділ комунікації поліції Львівської області
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