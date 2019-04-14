У Дрогобичі водій, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на пішохода

Дорожньо-транспортна пригода сталась 24 квітня близько 17.50 на площі Шевченка у місті Дрогобич. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Сітроен», 32-річний місцевий мешканець, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на пішохода, 53-річного мешканця Дрогобича. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Відділ комунікації поліції Львівської області
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