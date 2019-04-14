У Дрогобичі водій в’їхала на «Мерседесі» в огорожу

By  | 26.04.2019 | Filed under: Новини

В Дрогобицький відділ поліції 25 квітня надійшло повідомлення про ДТП, що сталася на вулиці Трускавецькій. Як попередньо встановили правоохоронці, близько 21.20 водій автомобіля «Мерседес Бенц», 29-річна місцева мешканка, не впоралась з керуванням та в’їхала в огорожу підприємства. Її госпіталізовано в лікарню із забоєм грудної клітки та травмою живота.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Статтею передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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