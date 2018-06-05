У Дрогобичі вогнеборці ліквідували пожежу в ліфтовій шахті

By  | 06.06.2018 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 5 червня о 23:04 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в м. Дрогобич по вул. Самбірська. Пожежа виникла в ліфтовій шахті на першому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. До місця події негайно виїхали рятувальники 5-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Дрогобич, які оперативно прибули до місця виклику та приступили до ліквідації займання. Через задимлення, що виникло внаслідок пожежі, рятувальникам довелось працювати у спеціальних засобах захисту органів дихання. О 23:17 пожежу вдалось локалізувати, та о 23:20 повністю ліквідувати в складі двох ланок газодимозахисної служби.

Внаслідок пожежі вогнем знищено ліфтову кабінку, пошкоджено ліфтову шахту на площі 100 кв. м. До ліквідації пожежі залучили  10 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

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