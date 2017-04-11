У Дрогобичі вогнеборці ліквідували пожежу в підвальній комірці

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 11 квітня о 01:18 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Дрогобичі по вул. Самбірська, 84 в одній з підвальних комірок п’ятиповерхового житлового будинку. До місця виклику було негайно направлено пожежно-рятувальне відділення № 5 ДПРЧ м. Дрогобич. Вогнеборці за лічені хвилини прибули на місце події та оперативно приступили до ліквідації займання.

Через щільне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 01:34 і ліквідували в складі ланки газодимозахисної служби о 01:39. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 2 кв.м.

Причина виникнення займання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Трускавецький вісник

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