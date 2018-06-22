У Дрогобичі вогнеборці ліквідували пожежу в цегляному житловому будинку

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 24 червня о 19:22 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у м. Дрогобич на вул. Самбірська в цегляній добудові до житлового будинку площею 150 кв. м. Підрозділами ДСНС вдалось локалізувати пожежу о 19:36 та повністю ліквідувати о 19:42. Вогнем знищено дерев’яне перекриття та дах площею 4 кв.м.

На місці працювало 4 рятувальника та 1 одиниця спецтехніки. Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина виникнення загоряння встановлюється.

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