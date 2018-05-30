У Дрогобичі вогонь ледь не знищив господарську будівлю

By  | 30.05.2018 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 30 травня о 02:00 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в м. Дрогобичі на вул. Зварицька, 57 в цегляній господарській будівлі, розміром 30х6 м.

За лічені хвилини на місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи 5 ДПРЧ м. Дрогобич. Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників, вдалось запобігти подальшому поширенню полум’я та врятувати будівлю від знищення вогнем. Пожежу локалізували о 02:13 та ліквідували о 02:23. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 20 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Причина виникнення пожежі встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.

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