У Дрогобичі втопився чоловік

By  | 18.07.2018 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, вчора, 17 липня, о 8:33 до рятувальників надійшло повідомлення, що у м. Дрогобич по вул. Плебанія 14 у водоймі перехожі виявили тіло чоловіка. Рятувальники 5 Державної пожежно-рятувальної частини м. Дрогобича витягнули тіло та передали працівникам поліції. Обставини події та особа встановлюється правоохоронцями.

Ознак насильницької смерті на тілі поліцейські не виявили. Відкрито кримінальне провадження, призначено судово-медичну експертизу. Чоловікові було приблизно 50-55 років.

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