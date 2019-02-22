У Дрогобичі за ухиляння від призову хлопця засудили на рік

Дрогобицькою місцевою прокуратурою доведено у суді вину 21-річного дрогобичанина, який обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.335 КК України – ухилення від призову на строкову військову службу. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Нагадаємо, військово-лікарською комісією вказаного чоловіка визнано придатним для проходження строкової військової служби. Призовник перебував на обліку у військовому комісаріаті, а відтак був належно поінформований про наслідки неявки на відправку.

Проте, після отримання повістки з вимогою прибути до районного військкомату для подальшого проходження військової служби у Збройних силах України, всупереч вимогам ст. 1 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», без поважних причин не з’явився.

Під час досудового розслідування, на підставі п.2 ч.1 ст. 468 КК України, між прокурором та обвинуваченим укладено угоду про визнання винуватості.

За результатами розгляду, Дрогобицьким міськрайонним судом порушнику проголошено вирок та призначено покарання у вигляді 1 року обмеження волі, одночасно, на підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування покарання з встановленням іспитового строку – 1 рік.

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