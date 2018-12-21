У Дрогобичі запалено легендарного ліхтаря

By  | 24.12.2018 | Filed under: Публікації

Туристичний – хоча ще можливо і звучить незвично, але до такого поняття доведеться звикати. Справді, за останній час тут зроблено багато, щоб закріпитися в туристичній сфері. 2018 рік не був виключенням з правил і подарував декілька нових туристичних маршрутів і принад. І ось під кінець року місцевий туристично-інформаційний центр вирішив закрити рік інновацій на так би мовити світлій ноті.

Запалювання символічного ліхтаря вперше відбулося у пілотному режимі минулої п’ятниці. Наразі нова атракція для туристів є однією зі складових популярної екскурсії вечірнім містом. Після оглядин вежі та підземелля міської Ратуші і вечірньої прогулянки Дрогобичем завершується екскурсія біля відновленого стародавнього ліхтаря, де відбувається ритуал запалювання. Згодом у планах авторів ідеї надавати можливість запалювати ліхтар усім бажаючим після невеликого тесту на достойність, адже робота ліхтарника делегувалася виключно достойним.

Власне, тут варто згадати легенду про дрогобицького ліхтарника Марціна, який з’явився свого часу невідомо звідкіля, проте одразу став шанованою особою у місті. Він першим прокидався і останній залишав вулиці Дрогобича. Його любили та поважали, оскільки в період між запалюваннями ліхтарів з ним любили погомоніти про буденні справи, і непомітно для себе отримували прості та слушні поради. Такий собі ліхтарник-психолог усіх дивував своїм тонусом та енергією. Кажуть, уся таємниця ховалася у каві, котру той готував за спеціальним рецептом. Тому і невипадково екскурсія завершується біля затишного кафе «У Марціна», де сьогодні намагаються відтворити той загадковий рецепт кави.

Насправді весь туристичний креатив відбувається у добре продуманому стилі, тож легендарний ліхтар органічно вписується у загальну концепцію екскурсії стародавнім містом, доповнюючи її новою порцією легенд та таємниць. Тому якщо вам не вистачає світла – маєте змогу доторкнутися до легенди, отримуючи порцію нових і світлих вражень.

Ярослав Баран

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