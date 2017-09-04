У Дрогобичі запрацював сучасний рентген-кабінет

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, 4 вересня у приміщенні Дрогобицької міської лікарні № 1 відкрили новий рентгенодіагностичний кабінет. Рентген-кабінет оснащений цифровим флюорографічним апаратом, матричні системи якого скорочують час встановлення діагнозу, а відтак пришвидшують початок лікування пацієнтів.

Участь у відкритті сучасного медичного кабінету взяли представники міської та районної влади, голова Львівської ОДА Олег Синютка, заступник міністра охорони здоров’я України Роман Ілик, директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак.

За допомогою нового сучасного обладнання, результати обстеження можна отримати за лічені секунди. Даний вид обстеження не потребує застосування рентгенівської плівки, що сприяє швидкому формуванню медичного висновку.

Нове рентген-обладнання японської фірми «Toshiba» придбали за грантові кошти в межах програми підтримки Уряду Японії на загальну вартість понад 2 млн грн.

В межах презентації голова Львівської ОДА Олег Синютка подарував працівникам рентгенологічного кабінету комп’ютерне обладнання, яке дозволить архівувати базу даних, здійснювати запис на портативні інформаційні носії та оперативно передавати інформацію лікарям для прийняття рішення.

Також заступник міністра, очільники області, району та міста відвідали центр гемодіалізу Львівської обласної клінічної лікарні та Міжрайонний скринінговий центр для діагностики передракових захворювань та раку у жінок у приміщенні Дрогобицької міської лікарні №3.

«Як рентгенівський кабінет, так і скринінговий центр, який відкритий завдяки реалізації Проекту Світового банку спільно з МОЗ, облдержадміністрацією та Департаментом охорони здоров’я зроблять діагностику для пацієнтів Дрогобиччини доступнішою та якіснішою», – наголосила Ірина Микичак.

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