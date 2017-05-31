У Дрогобичі затримано зловмисника, який стріляв у поліцейських

By  | 01.06.2017 | Filed under: Новини

Учора, 31 травня, близько четвертої години ранку, з манікюрного салону, що у Дрогобичі на Львівщині, на пульт центрального спостереження надійшов сигнал «Тривога». На місце спрацювання було скеровано наряд реагування поліції охорони.

У ході блокування та обстеження салону поліцейські виявили пошкоджені серцевини металевих дверей. Окрім цього, на місце прибули поліцейські групи реагування патрульної поліції Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області.

У подальшому при обстеженні прилеглої території правоохоронці помітили невідомого чоловіка. Під час з’ясування його особи чоловік помітно нервував, він представився охоронцем парку, а невдовзі кинувся навтьоки.

Під час втечі зловмисник здійснив декілька пострілів з предмета, схожого на пістолет в сторону поліцейських. Відповідно, поліцейські, керуючись Законом України «Про Національну поліцію», також застосували табельну вогнепальну зброю.

На даний час зловмисника арештовано, ним виявився 45-річний місцевий мешканець, щодо нього раніше вже було порушено кримінальне провадження та матеріали справи перебувають у суді на розгляді.

За вказаним фактом Дрогобицьким відділом поліції відкрите кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.

Управління поліції охорони у Львівській області

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