У Дрогобичі завершився Всеукраїнський Відкритий конкурс баяністів-акордеоністів “Візерунки Прикарпаття-2017″

8-10 грудня в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка проходив Х Всеукраїнський Відкритий конкурс баяністів-акордеоністів “Візерунки Прикарпаття-2017″. Конкурс став важливою мистецькою подією, на яку з`їхалися учасники не тільки з усіх куточків України, але й навіть з Литви та Білорусі.

Передувало відкриттю конкурсу пряме включення на радіо «Культура», де в прямому ефірі своїми враженнями про мистецьку подію поділилися голова журі Володимир Мурза (Одеса) та члени журі Ігор Саєнко (Київ) та Ярослав Олексів (Львів). На концерті-відкритті свою виконавську майстерність демонстрували лауреати Всеукраїнських та міжнародних конкурсів Павло Гільченко (Львівська ССМШ-І ім. С.Крушельницької, клас Я.Олексіва) та Ігор Дмитрук (Львівська НМА ім. М.Лисенка, клас доц. С.Карася).

Протягом суботи 9 грудня проходили конкурсні прослуховування та майстер-класи. Як зазначають учасники «Візерунків Прикарпаття-2017», це був напрочуд чудовий творчий конкурсний день, адже із самого ранку у двох залах відбувались прослуховування учасників у сольному та ансамблево-оркестровому виконавстві. О 17.00 голова журі професор Володимир Мурза провів декілька майстер-класів а вже о 18.00 розпочався феєричний, довгоочікуваний концерт за участі неперевершеного інтерпретатора та витонченого музиканта, маестро Володимира Мурзи (Одеса) й блискучого дуету у складі лауреатів міжнародних конкурсів Ігоря Саєнка (баян) та всесвітньовідомої скрипальки Мирослави Которович із Києва. У виконанні артистів звучали класичні та сучасні твори, естрадно-джазова музика, модерн, перфоменс тощо. Море задоволення та шалені овації залу були підтвердженням того, що такий конкурс надзвичайно потрібний в багатьох аспектах.

В останній день Х Всеукраїнського конкурсу баяністів-акордеоністів “Візерунки Прикарпаття” проходило нагородження переможців та концерт лауреатів. Феєрично та креативно відбулось це дійство. Основною родзинкою завершальної епопеї гала-концерту став виступ дуету у складі співголови журі Ігоря Саєнка (баян) та Мирослави Которович (скрипка) й самого Ігоря як соліста-баяніста. Це know-how дало можливість аргументувати факт участі членів журі у заключному параді-концерті як носіїв високого духовного потенціалу та аспекту індивідуума всесторонньої активізації творчого потенціалу особистого виконавського ego.

- Від імені оргкомітету та від себе особисто хоху подякувати всім учасникам конкурсу, батькам, педагогам та людям, без яких це свято не відбулося б, які сприяли участі у конкурсних прослуховуванням та творчій імпрезі в цілому! Низький вам уклін та наша повага і шана! Дякуємо за те, що ви є! – каже директор конкурсу Андрій Душний

Підготував Володимир Ключак

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