У Дрогобичі згоріла машина

By  | 26.05.2017 | Filed under: Новини

Як інформує ГУ ДСНС України у Львівській області, 26 травня о 03.57 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Дрогобичі по вул. 22-го січня, 92 в автомобілі «ВАЗ 2109». За лічені хвилини на місце події прибули рятувальники 5 ДПРЧ м. Дрогобич.

Вогнем знищено автомобіль «ВАЗ-2109», пошкоджено двоповерховий гараж на площі 15 кв.м та автомобіль «Opel Vektra». Силами вогнеборців пожежу локалізовано о 04:17 та ліквідовано о 04:23. Причини виникнення займання встановлюється. Внаслідок подій ніхто не постраждав.

Трускавецький вісник

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