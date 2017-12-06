У Дрогобичі зіткнулися два попутні автомобілі

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 5 грудня о 16.15 на вулиці Трускавецькій у місті Дрогобич. Як попередньо встановили поліцейські, сталося зіткнення автомобіля «БМВ 740», яким керував 29-річний мешканець Дрогобича, з автомобілем «Ауді А4», що рухався попереду в попутному напрямку під керуванням 60-річного жителя Дрогобицького району. Внаслідок автопригоди водій «Ауді» отримав тілесні ушкодження. Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Відділ комунікації поліції Львівської області
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