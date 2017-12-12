У Дрогобичі зіткнулися два попутні автомобілі

By  | 06.12.2017 | Filed under: Новини

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 5 грудня о 16.15 на вулиці Трускавецькій у місті Дрогобич. Як попередньо встановили поліцейські, сталося зіткнення автомобіля «БМВ 740», яким керував 29-річний мешканець Дрогобича, з автомобілем «Ауді А4», що рухався попереду в попутному напрямку під керуванням 60-річного жителя Дрогобицького району. Внаслідок автопригоди водій «Ауді» отримав тілесні ушкодження. Поліцейські встановлюють обставини , вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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  • Коваль

    таваріщь влодко застяг у уззкім мірє :) . Влодку, які “паліцейскі”, ПОЛІЦІЯНТИ, чи ти може будеш і “офіцейскі” писати замість офіціянти?:).

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