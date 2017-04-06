У Дрогобичі зловмисник намагався викрасти саджанці з парку

В Дрогобицький відділ поліції близько другої ночі надійшло повідомлення від невідомої особи про те, що в парку Героїв Небесної Сотні зловмисник намагається викрасти туї та декоративні кущі.

На місце події виїхала група реагування патрульної поліції та слідчий. Правоохоронці виявили 27-річного мешканця одного з сіл району, котрий мав при собі дорожню сумку, в якій знаходились вирвані з коренем саджанці туї та декоративні кущі.

Зі слів чоловіка, викрадені рослини він хотів посадити у себе в дворі.

Поліцейські перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших злочинів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький відділ поліції

Трускавецький вісник

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