У Дрогобичі зловмисник видурив у перехожого мобільний телефон

В Дрогобицький відділ поліції 30 квітня звернувся 25-річний місцевий мешканець та повідомив, що він став жертвою афериста. Як розповів поліцейським потерпілий, на вулиці Стрийській у Дрогобичі близько 15.00 незнайомий чоловік попросив його мобільний телефон «Huawei P Smart», щоб здійснити дзвінок, однак, взявши його до рук, втік з місця події. Вартість викраденого майна становить 6500 гривень.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 26-річний житель Дрогобицького району.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі. Триває досудове розслідування.

Правоохоронці вкотре закликають громадян бути пильними і не давати незнайомцям свої речі.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

Також читайте