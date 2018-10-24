У Дрогобичі зловмисники пошкодили автомобіль депутата міськради

By  | 25.10.2018 | Filed under: Новини

У Дрогобичі в ніч на 24 жовтня було пошкоджено автомобіль депутата міської ради Олега Балога. Про це повідомив власкор IA ZIK.

У заяві на ім’я начальника Дрогобицького відділу поліції Олег Балог повідомляє, що розбито заднє вікно, праву задню фару, праве дзеркало заднього виду, пошкоджено праву стійку та порізано три колеса і цим завдано збитків приблизно на $2 000.

Олег Балог вважає це нічним попередженням йому як депутатові міської ради від «сміттєвої мафії» за його активну політичну та громадську позицію.

За словами О. Балога, він з моменту сміттєвої кризи на протязі всього часу відстоює мешканців Дрогобича. Звертався в різні правоохоронні та державні органи влади про вчинення діянь корупційного правопорушення за ознаками якого настає кримінальна відповідальність. Вказуючи на посадових осіб Дрогобицької міської ради, а саме, міського голову Т. Кучму, першого заступника І. Германа, директора департаменту Р. Москалика, директора КП «КМГ» А. Яніва. До останнього О. Балог звертався з депутатськими зверненнями та заявами щодо проведення перерахунків розміру платежів за неіснуючі послуги та невиконання умов договору.

Окрім цього, як депутат міськради О. Балог з квітня ц.р. систематично звертався до міського голови через депутатські звернення та з трибуни сесії щодо надання інформації стосовно реєстрів (списку громадян) заявників, котрі звернулися з проханням на право отримати згоду на виготовлення проектів відведення та технічної документації на земельні ділянки, затвердження матеріалів проектів відведення тощо  для об’єктивного та повного розгляду на постійній комісії ради з питань регулювання земельних відноси щодо сприяння та реалізації прав громадян у виділенні та наданні земельних ділянок. Та відповідей не отримував. У зв’язку з цим неодноразово озвучував на сесії свої припущення щодо корупційних схем з боку керівництва міста.

ЗІК

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