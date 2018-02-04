У Дрогобичі зросли тарифи на послуги з утримання будинків і прибудинкових територій

By  | 07.02.2018 | Filed under: Новини

Учора, 6 лютого, виконавчий комітет Дрогобицької міської ради затвердив нові тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Вартість тарифу зросла на 10 послуг, які надає мешканцям КП «Житлово-експлуатаційне об’єднання», в середньому на 4-5 коп. на 1 кв м площі квартири.

За словами головного економіста КП «Житлово-експлуатаційне об’єднання» Любові Кисери, підняття тарифу зумовлене підвищенням цін на електроенергію на 30,23% та збільшенням мінімальної заробітної плати на 16,3%.

ЗІК

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