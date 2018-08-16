У Дрогобичі зважували незалежність

By  | 23.08.2018 | Filed under: Новини

 Що для українців означає вільна країна? Що вони готові покласти на ваги незалежності? Для жителів міста Дрогобича 22 серпня відбулася креативна акція, приурочена до Дня Незалежності України – “Зваж свою незалежність”. Про це поінформувала прес-служба ВІ «Активна Громада». Акція мала на меті нагадати громадянам про цінність незалежності та активної участі в побудові своєї громади та країни в цілому.

На центральній площі Дрогобича відбулося дійство, під час якого представники команди ВІ “Активна Громада” від Інституту «Республіка» разом з мешканцями “зважували” незалежність. А також відбулися бесіди, після яких громадяни з високою вірогідністю будуть робити маленькі кроки на шляху до побудови справді вільної країни.

Координатори ВІ «Активна Громада» запропонували перелік цінностей, якими може вимірюватись незалежність.  На одній чаші ваг розмістили незалежність, а от що мало опинитись на іншій мали вирішити дрогобичани.  Тож мешканці Дрогобича найчастіше асоціюють незалежність з такими поняттями як: справедливість, правосуддя, добро, патріотизм, воля, свобода слова, сумління. В цьому списку також опинились побажання кращої системи оподаткування для бізнесу. Також в цей список потрапили боротьба та активна громадська позиція.  Цікавим було бачення дітлахів, які також долучились до акції. Для них незалежність – це сім’я, патріотизм, сумління та свобода слова. Дрогобичани дуже активно брали участь в дійстві, за що ВІ «Активна Громада» дякує. Також координатори ініціативи вдячні за підтримку акції Туристично-інформаційному центру Дрогобича, зокрема Галереї ваг.

Акція “Зваж свою незалежність” проходить у 28 містах України в межах проекту “Активна Громада: право вибору”, що впроваджується за підтримки Національного Демократичного Інституту (NDI) за фінансової підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

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