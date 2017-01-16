У Дрогобицькому районі домоглися скасування підвищення тарифів на перевезення

Учора, 24 січня, на Дрогобицьких районних громадських слуханнях прийнято рішення, яким зобов’язано перевізників скасувати підвищення цін на автобусні перевезення та подати до органів місцевого самоврядування економічно обґрунтовані тарифи окремо щодо кожного маршруту і лише після погодження громадами на місцях та з районною владою підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.

Досягнуто домовленості, що запроваджені нові тарифи на перевезення скасовуються уже від сьогодні, 25 січня, а нові, обґрунтовані, почнуть діяти з 1 лютого.

Як зазначив у коментарі IA ZIK ініціатор слухань, депутат Львівської обласної ради Михайло Задорожний, різке підвищення тарифів на автобусні перевезення викликало у громадах району збурення, що загрожувало соціальним вибухом.

«У цьому я переконався під час своїх депутатських звітів у Верхньому Дорожові, Ролеві, інших населених пунктах району, а також під час зустрічі з сільськими і селищними головами, – каже М. Задорожний. – Я запевнив людей, що я з ними, але наголосивши, що саме вони є тією реальною силою, яка спроможна вплинути на зниження вартості проїзду в автобусах. Щоб люди змогли добитись свого, запропонував громадські слухання, на які громади делегували певну кількість своїх представників».

Громадські слухання відбулися у переповненій сесійній залі районної ради. Тут зібралися сільські, селищні голови, депутати різних рівнів та представники не лише сільських громад, а й міст регіону, керівники силових структур, перевізники.

Як і слід було очікувати, розмова, яка тривала понад три години, була бурхливою та емоційною. Активними учасниками обговорення були депутат Львівської обласної ради Михайло Задорожний, голова райдержадміністрації Володимир Шутко та голова районної ради Михайло Сікора, народний депутат України Богдан Матківський, голова Асоціації сільських, селищних рад району Степан Коваль, громадський діяч Мирон Бучацький, депутат Бориславської міської ради Олег Дергун, активістка Ольга Мицак, депутат районної ради Микола Мандзяк, Дережицький сільський голова Марія Мацюрович та інші.

Виступаючі нагадали, що 11 січня ц.р. на нараді в райдержадміністрації було прийнято рішення протягом січня провести обговорення в громадах, де погодити ціни. Лише після цього перевізники отримували право змінити тарифи з 1 лютого. Але деякі перевізники, всупереч домовленостям, вчинили по-своєму. Не стримували емоцій і присутні в залі – сільські голови, депутати Дрогобицької, Бориславської та Стебницької міських рад, жителі. Вони категорично не погоджуються з таким стрімким підвищенням ціни, яке, на думку людей, не обґрунтоване жодними розрахунками та показниками рентабельності.

Виступили і представники перевізників. Заступник голови ЛОО Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників Іван Романяк спробував заступитися за своїх колег і сказав, що, враховуючи всі затрати, які мають транспортні підприємства, ціна має бути навіть вищою від тієї, яку вони поставили. Обурені присутні не дали йому договорити. Про нерентабельність перевезень без підвищення цін говорив і керівник МКП «Транс-Екіпаж», керівник районної організації Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників Йосип Дяків.

Втім, учасники громадського обговорення категорично не погодились з таким трактуванням, зазначаючи – якби працювати було невигідно, перевізники закрили б свої фірми. Уличненський сільський голова Святослав Стефанків сказав, що у випадку відмови перевізника від скасування підвищення тарифу, він має намір задіяти альтернативний пасажирський транспорт, який перевозитиме людей за тарифом, що був до стрімкого підвищення ціни.

Йшлося також про низьку культуру обслуговування на окремих маршрутах, про відсутність квитків, про недостовірну інформацію в паспортах маршрутів, про необхідність монетизації транспортної пільги тощо. Учасники слухань зібрали підписи проти нерегульованого підвищення тарифів та передали їх народному депутатові Богдану Матківському, який пообіцяв задіяти до цього питання Антимонопольний комітет та повідомив, що після відповідних процедур в Україні таки буде введений електронний квиток.

«Підсумки слухань, які відбулися, вкотре підтвердили, що сила громади велика, – каже Михайло Задорожний. – Перевізники це зрозуміли і, думаю, що зроблять належні висновки. Їм також нагадали, що 5 порушень умов договору протягом року дає підстави райдержадміністрації – замовникові перевезень – розірвати угоду. Нині сільські і селищні голови заявили, що фіксуватимуть порушення. Контроль з боку громад за роботою перевізників позитивно позначиться на якості обслуговування пасажирів».

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Трускавецький вісник

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