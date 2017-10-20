У Дрогобицькому районі легковик з молодими хлопцями “врізався” в дерево, водій загинув на місці

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 17 жовтня о 23.45 на вулиці Шевченка в селі Уріж, Дрогобицького району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мазда 626», 19-річний мешканець Дрогобицького району, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на дерево.

Від отриманих травм водій автомобіля помер на місці події. Троє пасажирів, віком 18-19 років, усі мешканці Дрогобицького району, отримали тілесні ушкодження.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Відділ комунікації поліції Львівської області

Також читайте