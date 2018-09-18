У Дрогобицькому районі ще одне село хоче влитися у Меденицьку ОТГ

У неділю, 16 вересня, у Дрогобицькому районі ще в одному селі провели схід громади, щоб вирішити питання щодо приєднання с. Ріпчиці до Меденицької ОТГ. Про це повідомив власкор IA ZIK. Схід скликали ініціативні мешканці села, які хочуть розвитку, для обговорення майбутнього с. Ріпчиці.

«До мене, депутата районної ради, обраної від с.Ріпчиць, звернулася молодь села, щоб запросити на зустріч нашого обласного депутата Михайла Задорожного, – розповіла Надія Нащочич. – Щира подяка Михайлові Леоновичу, що відгукнувся і своїм авторитетним переконливим словом підтримав молодь, яка хоче змін. Також на нашому сході відбулася зустріч з головою райдержадміністрації Андрієм Шевкеничем та спеціалістом з офісу реформ».

Мешканців села чи не найбільше хвилювало питання: чому Ріпчиці не в складі Меденицької ОТГ, створеної місяць тому? На думку Тараса Баранецького із Львівського центру місцевого самоврядування, «через деструктивну позицію голови та більшості депутатів Ріпчицька сільська рада лишилась за бортом об’єднання».

«Приємно, що Дрогобиччина нарешті «прокинулась», а Ріпчиці лише перше з сіл (але не останнє), де жителі самоорганізувались, щоб поцікавитися «Чому ми не ввійшли в Меденицьку громаду?», – прокоментував Тарас Баранецький.

Позиція сходу села однозначна – майбутнє Ріпчиць в ОТГ.

ЗІК

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