У Дрогобицькому районі вогонь знищив господарську будівлю

By  | 06.07.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 5 липня о 21:28 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Ортиничі Дрогобицького району в дерев’яній господарській будівлі, критій шифером, розміром 15х6 м. На місце події було негайно направлено пожежно-рятувальний підрозділ 5 ДПРЧ м. Дрогобич у складі 6 чоловік.

Завдяки злагодженим та професійним діям вогнеборців вдалося попередити розповсюдження вогню та врятувати поруч розміщений житловий будинок. О 22:22 пожежу локалізували і о 23:10 ліквідували. Вогнем знищено знищено господарську будівлю. Причина виникнення займання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.

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