У Дрогобицькому районі зіткнулися два рейсових автобуси, які рухались у попутному напрямку

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 16 листопада, о 8.37 на автодорозі Дрогобич – Стрий в селі Гаї, Дрогобицького району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій рейсового автобуса зі сполученням «Стрий – Дрогобич», 28-річний мешканець Дрогобицького району, не обрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції та скоїв зіткнення з рейсовим автобусом «Трускавець – Коблево», який рухався попереду в попутному напрямку під керуванням 52-річного жителя міста Дрогобич.

Внаслідок автопригоди пасажирка одного з автобусів, 31-річна стриянка, звернулася за медичною допомогою. У неї медики діагностували черепно-мозкову травму.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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