У Дрогобицькому ВПУ № 19 відбувся вечір пам’яті митрополита Андрея Шептицького

Як інформує прес-служба Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, 5 грудня в актовій залі Вищого Професійного Училища № 19 м. Дрогобича під керівництвом викладача історії Рип’янчин Тетяни та капелана училища отця Олега Турківа пройшов вечір пам’яті митрополита Андрея Шептицького.

На заході також були присутні мер міста Дрогобича Кучма Тарас та капелани інших навчальних закладів міста о. Олег Кекош, о. Євген Макогон, о. Петро Сюсько та о. Денис Богатко. Життя та діяльність великого сина своєї Церкви і народу було висвітлене під час вечора-пам’яті у творчий спосіб: у виступі учнів, через декламування віршів та виконання пісень. На мультимедійному екрані демонструвалися відео про земний шлях митрополита Андрея.

Унікальною миттю творчого заходу було те, що присутні змогли почути живий голос Андрея Шептицького у відеоряді. Завершив захід своїм подячним словом капелан училища отець Олег Турків. На його переконання, на сцені вдалося в усій повноті показати життєвий шлях слуги Божого Андрея Шептицького на християнсько-церковній та національній ниві ХХ століття. Його духовна та творча спадщина надзвичайно актуальні сьогодні, а молитва, заповіти, акти та листи були ніби писані спеціально для новітньої історії. Також в Училищі відбувалася виставка стіннівок, конкурс рефератів та презентацій, присвячених великим мужам ХХ ст. Митрополита Андрея Шептицького та патріарха Йосипа Сліпого, незабутим іменам в історії Української Греко-Католицької Церкви.

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