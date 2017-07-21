У керівництві ТзОВ “Трускавецький водоканал” відбулись кадрові зміни

By  | 24.07.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Трускавецької міської ради, відбулися кадрові зміни в керівництві ТзОВ «». Так, замість Володимира Возняка, який очолював більше десяти років (з моменту виникнення цього підприємства), в. о. генерального директора товариства призначено Віктора Марченка, а в.о. виконавчого директора – Мирослава Мицька (депутат Трускавецької міської ради від партії «Батьківщина»). Про це на понеділковій апаратній нараді 24 липня повідомив міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

- Боргова ситуація, яка склалась у водоканалі, нас не влаштовує. Ми зробили кардинальні зміни в площині людського фактору, відповідно очікуємо покращення ситуації, – так міський голова прокоментував ці кадрові зміни.

Мирослав Мицько розповів, що на підприємстві планується провести повне його перезавантаження, а головний акцент зроблять на ліквідації втрат води. З цією метою буде встановлено кілька додаткових лічильників обліку води та активовано роботу контролерів.

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